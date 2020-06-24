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Мэрия Братиславы частично ушла на карантин из-за коронавируса

Часть сотрудников муниципалитета Братиславы (Словакия) ушли на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает словацкое издание Noviny.sk. С инфицированным человеком контактировали двое работников мэрии. Сколько всего сотрудников муниципалитета сейчас находится на карантине, пресс-секретарь братиславской мэрии не уточнила. Она добавила, что этот случай не связан с контактом сотрудника президентской канцелярии с зараженным COVID-19 человеком, из-за которого президент Словакии Зузана Чапутова ушла на самоизоляцию.

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