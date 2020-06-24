Президент Словакии ушла на самоизоляцию из-за COVID-19

Президент Словакии Зузана Чапутова самоизолировалась из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом 24 июня сообщил пресс-секретарь Чапутовой Мартин Стриженец, пишет издание Noviny.sk.

По его словам, "один из сотрудников канцелярии президента контактировал с человеком, у которого был положительный результат на коронавирус". В связи с этим президент Словакии отменила все встречи до пятницы и будет находится на самоизоляции.

По данным СМИ, Чапутова и сотрудник канцелярии, который контактировал с заболевшим, ждут результатов тестов.