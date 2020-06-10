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Украина подпишет соглашение, позволяющее ужгородскому аэропорту использовать часть воздушного пространства Словакии

Кабмин Украины поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию подписать со словацкой стороной соглашение об использовании части воздушного пространства Словакии, что необходимо для полноценной работы аэропорта Ужгорода.

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Особенность ужгородского аэропорта в том, что самолетам при взлете или посадке приходится заходить в воздушное пространство Словакии
Особенность ужгородского аэропорта в том, что самолетам при взлете или посадке приходится заходить в воздушное пространство Словакии
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины одобрил подписание соглашения со Словацкой Республикой об использовании части воздушного пространства Словакии. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", решение было принято на заседании правительства 10 июня.

Кабмин поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию подписать соответствующее соглашение со словацкой стороной.

Ужгородский аэропорт расположен рядом с украинско-словацкой границей, в связи с чем самолеты, заходящие на посадку, пересекают воздушное пространство Словакии. С 2016-го по 2018 год из-за этого аэропорт не мог принимать регулярные рейсы.

В 2018-м Европейское агентство авиационной безопасности EASA сертифицировало Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украерорух") для управления воздушным движением в аэропорту Ужгорода, что позволяло свободно использовать небо Словакии для полетов в Ужгород.

В сентябре 2019 года Украина и Словакия договорились ускорить внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания и вступления в силу соглашения, которое должно определить условия использования части воздушного пространства Словакии украинским провайдером в международном аэропорту Ужгород.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Словакия, Ужгород, правительство, аэропорт, граница, воздушное пространство, Кабмин
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