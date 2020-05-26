Зеленский обсудил с президентом Словакии возобновление работы аэропорта Ужгород

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы обсудил со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой возобновление работы международного аэропорта Ужгород. Об этом 26 мая сообщает сайт Офиса президента.
Зеленский заявил, что заинтересован в подписании соглашения между двумя странами, которое позволит восстановить работу аэропорта.
"Этот аэропорт очень важен для Украины и Закарпатского региона. Рассчитываю на скорейшее согласование соглашения Словакией. Также убежден, что после завершения карантинных мероприятий наши правительства должны совместно приложить усилия для восстановления динамики сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, трансграничной сферах", – отметил президент Украины.
Также собеседники обсудили вопросы, связанные с распространением пандемии COVID-19 и мер, принимаемых правительствами двух государства для преодоления последствий кризиса и восстановления экономической активности.
Чапутова пригласила Зеленского посетить Словакию с официальным визитом. Президент Украины принял приглашение словацкой коллеги.
23 сентября 2019 года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и посол Словакии Марек Шафин обсуждали вопрос восстановления полноценного функционирования аэропорта Ужгород. Тогда стороны договорились ускорить внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания и дальнейшего вступления cоглашения в силу.
Чтобы аэропорт Ужгород полноценно работал, необходимо заключить межправительственное соглашение между Украиной и Словакией.
Соглашение должно определить условия использования части воздушного пространства Словакии в связи с оказанием услуг по обслуживанию воздушного движения украинским провайдером в международном аэропорту Ужгород.