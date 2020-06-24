В Харьковский горсовет вызвали полицию, потому что часть депутатов находилась в зале без масок

Один из депутатов Харьковского горсовета обратился в полицию, поскольку некоторые его коллеги пришли на работу без масок. Как видно на онлайн-трансляции, без масок были также мэр города Геннадий Кернес и секретарь горсовета Александр Новак.

24 июня в Харьковский городской совет вызвали правоохранителей из-за несоблюдения масочного режима депутатами, сообщила пресс-служба местной полиции.

С заявлением в полицию обратился 52-летний депутат, который присутствовал в сессионном зале (его фамилия не уточняется). Он рассказал, что несколько его коллег в зале находятся без масок.

В горсовет прибыл экипаж патрульной полиции, который принял заявление о нарушении карантинных требований и опросил свидетелей.

В полиции рассказали, что информацию о происшествии внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского райотдела.

На сегодняшней сессии, как видно на онлайн-трансляции, без масок была часть депутатов в зале, а также мэр города Геннадий Кернес и секретарь горсовета Александр Новак.

Скриншот: TriolanLive / YouTube

Из-за распространения коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения Украины рекомендует носить маски в общественных местах и помещениях, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, чтобы уменьшить риск инфицирования.

В постановлении правительства №392 от 20 мая сказано, что нахождение без маски в общественных зданиях и сооружениях является нарушением карантина. За это согласно ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина) предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн), для должностных лиц – в размере 2–10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн).

В последние недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине начала расти. В частности, 23 июня коронавирус был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии.

Всего, по официальным данным, коронавирусом в стране заразилось 39 014 человек, 1051 из них скончался, а 17 409 выздоровели. В Харьковской области – 1891 инфицированный, умер 71 человек.