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Директор частной школы Романенко: Карантин снял многие маски. Каждый родитель окунулся в реалии образования

У многих родителей учившихся в условиях карантина детей произошла переоценка труда учителя, рассказала в интервью изданию "ГОРДОН" директор учебно-воспитательного центра "Розумка" Людмила Романенко.

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Школьникам приходилось учиться с родителями
Школьникам приходилось учиться с родителями
Фото: pixabay.com

Благодаря карантину, введенному из-за коронавирусной инфекции, родители увидели реалии украинского образования. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила директор учебно-воспитательного центра (УВЦ) "Розумка" Людмила Романенко.

"Они действительно мало знают о школьном процессе. Этот карантин снял многие маски. Каждый родитель окунулся в реалии образования. У многих произошла переоценка труда учителя. Мы слышали слова благодарности от родителей", – сказала она.

Директор УВЦ отметила, что они работали в Zoom, "а многие школы просто сбрасывали задания и родители самостоятельно все разбирали со своими детьми, поэтому и сложилось впечатление, что нагрузка огромная".

"Сначала все родители включились. Но через две недели многие дети научились работать самостоятельно. Это правильно, потому что это развивает осознанность. Но были и дети, которые сами не могли справляться, которым был нужен постоянный контроль", – объяснила Романенко.

Директор частной школы Романенко: У нас был виртуальный последний звонок и я называла родителей "дорогие коллеги". Читайте полную версию интервью

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

Школьники в Украине учились удаленно.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241, умерло 1012 человек, выздоровело 16 642 больных.

Теги: образование, карантин, дети, школьники, школы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Людмила Романенко
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