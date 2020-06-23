Директор частной школы Романенко: У нас был виртуальный последний звонок и я называла родителей "дорогие коллеги"

– Когда после практически трехмесячного карантина в Украине разрешили открыть детские сады, насколько сложно вам было выполнить рекомендации, разработанные Министерством здравоохранения?
– Я просмотрела внимательно все новые правила. В целом, мы и раньше их соблюдали, поэтому каких-то сложностей не возникло. У нас давно установлены лампы для кварцевания, просто сейчас их надо включать на один час больше. Дополнительно проводить одну влажную уборку и проветривание. И это исполнимо. Халаты для воспитателей мы заказали, конечно, не белые. Я помню в советском прошлом воспитателей в белых халатах. Мы так не хотим. Сделали для своих сотрудников голубые и розовые.
Комиссия из районного отдела образования все проверила и подтвердила нашу готовность. Поэтому я не переживаю. Мы готовы работать по новым правилам.
– Что вы делаете, чтобы минимизировать контакты между детьми?
– У нас просторные помещения – на одного ребенка приходится три квадратных метра, у каждой группы своя прогулочная площадка и отдельный вход. Дети нигде не пересекаются. Группы рассчитаны на 16 человек, а по факту в день приходит 10–12. Но такой большой компанией дети только гуляют и спят. В остальное время они разбиты по подгруппам – два-три человека.
– Как вы проверили, нет ли в семье ребенка заболевшего?
– Все наши работники перед открытием прошли тестирование, а родителям мы предложили заполнить анкеты. Естественно, мы рассчитываем на их честность. Чтобы не было лишних контактов, принимаем детей у входа на территорию. Сразу же проводим температурный мониторинг. Мы для этого специально закупили бесконтактные термометры. Наш медработник не пропускает в сад детей с температурой выше 37,2. Это требование относится также и ко всем сотрудникам.
Если вдруг у ребенка поднимется температура в течение дня, у нас есть специальная комната-изолятор, которая имеет отдельный вход. Там с медработником заболевший ребенок дожидается родителей. Подобные требования мы и ранее соблюдали, ведь это – условия лицензирования детского воспитательного учреждения.
– Вы волновались по поводу открытия и предстоящей работы?
– Когда человек допускает панику, он теряет жизненные силы и внимательность. Я не переживаю, не нервничаю и уверена, что с нашими детьми все будет хорошо, – мы делаем все возможное для их безопасности и даже чуть больше, чем просит государство.
– Родители беспокоятся, задают вопросы?
– Очень, но по другой причине. Все устали от жизни дома. Наши школы и детсады на протяжении карантина выходили онлайн к детям. Воспитатели и учителя поддерживали контакт, но детям важно быть в социуме. Карантин – это все-таки экстремально для них.
Мы не настаиваем на том, чтобы детей обязательно приводили. Это же по желанию родителей. Каждый из них принимает решение, как лучше его ребенку. Если кто-то считает, что лучше этот период пересидеть дома, и ребенок справляется с изоляцией, почему нет? Но есть родители, которые признаются, что и они, и дети уже не справляются с изоляцией.
В общей сложности у нас более ста воспитанников. Мы продумали летние программы, чтобы им было интересно проводить у нас время. Возможно, откроем дневной школьный лагерь. Будет много отдыха и спорта. Повторим то, что прошли на дистанционном обучении. Потому что, как видим, онлайн-формат дети восприняли по-разному. Кому-то было легко, а кому-то очень сложно. Мы планируем пригласить носителя языка, чтобы ученики могли еще и английский подтянуть.
– Многие учебные заведения перевели занятия в Zoom. И родители, мягко говоря, были от этого не в восторге. Мало того, что надо помогать ребенку решать технические вопросы, так это еще и занимало много времени. Дети чуть ли не дни напролет проводили у компьютера. Все сильно уставали. Родители говорили, что такой нагрузки не было, когда работали школы. В чем проблема?
– Нагрузка не увеличилась, программа учебная не менялась. Просто собрать и сконцентрировать внимание детей дистанционно оказалось сложно. Во время живого общения учитель держит внимание детей, а при дистанционном общении много времени уходит на то, чтобы все дети сосредоточились. Дома обычно много отвлекающих моментов – любимые игрушки, питомцы, еда. Учтите, что есть дети, которых сложно усадить за занятия даже в классе, настолько они подвижные, а как их усадить дистанционно? Конечно, это было непросто. Мы выстроили программу так, чтобы в день было не более четырех уроков, где требуется концентрация внимания. И разбавляли их физкультурой, чтобы ученики не сидели слишком долго у компьютера.
У нас был виртуальный последний звонок и я обращалась к родителям со словами "дорогие коллеги". Потому что им и правда пришлось включиться в учебный процесс. И без их помощи мы бы, к сожалению, не справились.
– А может быть, у родителей сложилось такое впечатление, что нагрузка выросла, потому что они впервые могли непосредственно наблюдать учебный процесс?
– Они действительно мало знают о школьном процессе. Этот карантин снял многие маски. Каждый родитель окунулся в реалии образования. У многих произошла переоценка труда учителя. Мы слышали слова благодарности от родителей. Мы работали в Zoom, а многие школы просто сбрасывали задания и родители самостоятельно все разбирали со своими детьми, поэтому и сложилось впечатление, что нагрузка огромная.
Сначала все родители включились. Но через две недели многие дети научились работать самостоятельно. Это правильно, потому что это развивает осознанность. Но были и дети, которые сами не могли справляться, которым был нужен постоянный контроль.
Учителя тоже вышли из зоны комфорта. Ведь их не готовили работать онлай. И в таком формате многие чувствовали себя неловко. Вспомните первые общенациональные уроки. Сколько критики мы услышали! Всем не хватило элементарного понимания ситуации и человечного отношения. Смеяться просто над чьими-то ошибками. Гораздо сложнее первым делать что-то новое, непривычное. Учителям было невероятно тяжело перестраивать программу и доносить информацию до детей. Одно дело – написать на доске, чтобы ученики переписали. Теперь представьте себе этот процесс онлайн.
Общенациональные уроки были интересные по содержанию, но, скорее, рекламные. А потом, когда ребенок видит знакомое лицо своего учителя, он воспринимает информацию лучше, чем когда смотрит видеоурок по телевизору, где незнакомый учитель что-то преподает. Конечно, карантин стал вызовом для учителей. Прогрессивные школы его приняли и, я считаю, справились.
– Какие бы вы дали рекомендации родителям, сколько часов должен заниматься ребенок, как организовать ему отдых и досуг после учебы?
– Многое зависит от возраста. Заниматься школьникам младшего возраста лучше с 8.30 до 12.00. Старшеклассникам можно и больше времени проводить за учебой. Конечно, занятия должны перемежаться подвижными играми, прогулками. Постоянно сидеть у компьютера нельзя. Время с гаджетами лучше ограничить. Обязательно нужно планировать досуг – свежий воздух и больше подвижных игр.
Не стоит расстраиваться, что из-за карантина дети могли что-то недоучить. В сентябре начнется учебный год, мы все равно вернемся к программе конца года и все наверстаем. Отпустите их сейчас, пусть отдыхают.
– Расскажите, сложно ли получать лицензию на детское образовательное учреждение в Украине?
– Мы получали первый раз лицензию в 2013 году. Тогда было сложно. Нам предстояло защитить свои программы, ведь государственный стандарт бы берем как основу. Для школы полного дня такой программы маловато, поэтому мы добавляем различные интересные уроки, у нас много авторских программ. Например, в расписании есть шахматы или урок чтения. Но это не обычный урок. Предполагается, что ребенок приносит свою книгу и читает то, что ему интересно. Потом дети делятся впечатлениями. И мы уже видим позитивный эффект от такого чтения. Но изначально было сложно доказать, что все это важно и может работать. А когда пришло время продлевать лицензию (нам выдавали ее на пять лет), тогда уже условия были гораздо проще. Настолько на законодательном уровне все изменилось за это время.
– Что вам дает лицензия?
– Мы входим в реестр лицензированных учебных заведений Украины и работаем по всем установленным стандартам безопасности. Несем юридическую ответственность, в отличие, скажем, от тех частных лиц предпринимателей, которые оказывают образовательные услуги. Должен быть (и у нас он есть) технический отчет специалиста о готовности здания и всех помещений, где находятся дети, о соответствии требованиям безопасности – эпидемической, пожарной и так далее. А у различных кружков, которые называют себя садами, такого нет.
В Козине мы построили детсад и начальную школу с нуля. А в Киеве у нас коммунальный садик в аренде. Но мы провели там капитальный ремонт. Его принимала государственная комиссия архитектуры. Поверьте, это очень сложно. Вложено более 30 млн грн на реконструкцию.
Наше правительство сейчас выдвинуло требования для открытия детсадов. Мы этих требований придерживались с первого дня работы. Еще на уровне проекта, когда только строили первый детсад, сделали каждой группе отдельный вход, позаботились, чтобы дети одной группы не пересекались с детьми другой группы на игровой площадке и в помещении. У нас есть пожарные лестницы и резервуар. В конце августа каждый год к нам приходит комиссия из 26 человек и принимает учебное заведение, подтверждая, что мы готовы работать с детьми.
В то же время частники, которые берут такую же плату, как мы, все эти нормы безопасности не соблюдают. К ним комиссии с проверками не приходят. И я не знаю, как родители могут доверять жизнь своего ребенка этим людям. Ведь они ни за что не отвечают. Их никто не проверяет, и они этим пользуются. В действительности такие заведения могут провести несколько занятий для детей на два-три часа, но они не могут действовать как сад полного дня. Поверьте, никогда не получит лицензию "садик", расположенный выше второго этажа в жилом помещении.
– А если остаются на целый день?
– Встречный вопрос: как они готовят и кормят детей в течение дня? Мы, например, сдаем меню каждые две недели в санитарные службы. Есть специальная программа, которая просчитывает энергетическую и питательную ценность блюд, чтобы дети получали полноценное питание. Контроль качества у нас очень строгий. Я дважды в год вызываю клиники для проведения медосмотра персонала и иду на обследование первая. Это мы делаем за счет предприятия, чтобы не было обмана. Какой частник пойдет на такие меры?
– У вас собственная кухня?
– Полноценный пищеблок с итальянским оборудованием. Мы используем нержавеющую посуду для приготовления пищи, у персонала специальные костюмы, перчатки, обувь. Работает пароконвектор, ничего нет в рационе жареного, все приготовлено на пару. Используем только экологические моющие средства и дезинфекторы. Наши учредители вложили деньги и сделали все для обеспечения безопасности. Мы готовы конкурировать, но пускай конкуренция будет честной.
– Как думаете, что нужно предпринять, чтобы и конкурентную среду сделать цивилизованной, в то же время и частную инициативу не задушить, и коррупцию не подкармливать?
– Люди, которые идут в образовательный бизнес, должны понимать, что им доверяют самое ценное – жизнь детей. Я бы советовала родителям интересоваться, есть ли частный детсад или школа в реестре лицензированных учебных заведений. Это не секретная информация. Лицензия подразумевает соблюдение целого ряда норм и правил. Важно помнить, что у нас много недобросовестных людей, которые хотят много денег за свои услуги и при этом не хотят платить налоги. Как это преодолеть? Наверное, пока без контроля сверху мы не справимся.