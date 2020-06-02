Зеленский: В стране – кадровый голод, эту проблему должны решить государство и высшее образование

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с ректорами ведущих вузов страны. Это первая встреча в таком формате с 2005 года, отметили в Офисе президента.

Зеленский: В Украине учится более миллиона студентов. Большая часть из них не хочет оставаться на родине Фото: president.gov.ua

Проблему кадрового голода в стране должно решить высшее образование совместно с государством, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с ректорами ведущих высших учебных заведений 2 июня.

"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется", – сказал глава государства.

В Украине учится более миллиона студентов. Большая часть из них не хочет оставаться на родине. А из тех, которые остаются, многие не работают по полученной специальности, подчеркнул Зеленский.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" – сказал президент.

На встрече с ректорами обсудили вопросы оптимизации вузов, расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты.

"Участники мероприятия отметили, что не встречались с главой государства в таком формате с 2005 года", – добавили в Офисе президента.

На встрече присутствовали руководители 24 ведущих университетов страны, среди которых ректор КНУ имени Тараса Шевченко Леонид Губерский, и.о. президента Киево-Могилянской академии Василий Ожоган, первый проректор Национального медицинского университета имени Богомольца Юрий Кучин и другие.

Глава Офиса президента Андрей Ермак инициировал создание в Украине кадрового резерва из молодых, амбициозных людей.