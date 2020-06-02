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В Минобразования Украины назвали обновленные даты и правила поступления для абитуриентов из Крыма и Донбасса

В 2020 году поступающие с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма могут без ВНО поступать в любое из уполномоченных учебных заведений, где будут работать образовательные центры "Крым – Украина" и "Донбасс – Украина", сообщили в Министерстве образования и науки.

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Минобразования Украины: Те, кто не имеет украинского документа об образовании, могут получить его через образовательный центр
Минобразования Украины: Те, кто не имеет украинского документа об образовании, могут получить его через образовательный центр
Фото: depositphotos.com

Абитуриенты с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма могут поступать без внешнего независимого оценивания (ВНО) в вузы, где будут работать образовательные центры "Крым – Украина" и "Донбасс – Украина" до 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В МОН сообщили, что для поступления необходимо обратиться в один из образовательных центров с 9 июня до 23 октября. Такие центры будут работать во всех заведениях высшего и профессионального образования в Донецкой и Луганской областях на подконтрольной Украине территории, а также будут созданы на базе некоторых университетов и колледжей, подчиненных украинским ведомствам.

Для участия в конкурсе на бюджетные места нужно подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах. Абитуриенты из Крыма могут это сделать до 20 августа, с Донбасса – до 22 августа. Для обучения на контрактной основе заявления будут принимать до 23 октября.

"Поступающие и из Крыма, и с Донбасса могут поступать в уполномоченные учебные заведения без сдачи ВНО. Те, кто не имеет украинского документа об образовании, могут получить его через образовательный центр, который направит их в школу при образовательном центре. Такие абитуриенты должны сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации – украинский язык и историю Украины, а также один вступительный экзамен, который устанавливает учреждение высшего образования", – сообщили в ведомстве.

Поступающие из Крыма и Донбасса, которые имеют украинский аттестат и сдавали ВНО, имеют возможность вступать в любой вуз Украины, отметили в Минобразования.

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

Регистрация на дополнительную сессию будет проводиться с 25 мая по 9 июня.

8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, ограничили пассажирские перевозки внутри страны.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Теги: Донецк, Крым, Украина, Луганск, образование, бюджет, Донбасс, ВНО, конкурс, абитуриенты, вузы, Минобразования, вступ
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