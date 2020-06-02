В Офисе президента хотят создать журналистский пул Зеленского

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что в Украине нужно создать пул из 20–25 журналистов, которые будут посещать все брифинги и пресс-конференции президента Владимира Зеленского, остальные журналисты будут получать информацию от руководителя Офиса президента или его заместителей, а также в формате ответов на запросы.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что в Украине нужно создать президентский пул СМИ из 20–25 журналистов. Об этом он сообщил в интервью изданию "Вести", которое вышло 1 июня.

"Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше – так делается в разных странах Европы, в США. Тогда разговор получается предметным и продуктивным. И это не значит, что мы закрываемся от остальных СМИ – мы точно так же с ними работаем, отвечая на запросы, отправляя к ним главу офиса или его заместителей", – сказал он.

По мнению Тимошенко, это будет самый продуктивный формат.

"Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы", – отметил заместитель главы Офиса президента.

Он подчеркнул, что пока это идея, а не окончательное решение.

"Это идея, которую я вот сейчас озвучиваю. Посмотрим на реакцию журналистского сообщества. Понимаем, что будет много недовольных", – сказал Тимошенко.

Говоря о последней пресс-конференции Зеленского, Тимошенко отметил, что она была намного спокойнее, чем предыдущий пресс-марафон.

"Мне кажется, мы уже прошли этот этап, когда говорили, что президент не хочет общаться с прессой, что он закрыт. Вы же видели, что задавали вопросы любые СМИ, представители разных политических взглядов. Перед нами не стоит задача кого-то пригласить, а кого-то – нет, или покрасить СМИ в различные цвета. Некоторые обиженно пишут, что им не дали возможности задать вопрос. Но таков формат пресс-конференции. Нам еще раз пресс-марафон 14-часовой проводить, чтобы какое-то СМИ не обиделось? Сорри, нет. Ну и многие журналисты даже не хотят задать вопрос. Они хотят высказаться, сообщить свою повестку", – считает замглавы Офиса президента.

Издание ZN.UA напомнило, что ранее журналистский пул был у беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. В пул входили представители телеканалов "Интер", ICTV, "1+1", "Украина" и государственного "Первого национального". Три из них ("Интер", "Украина" и "Первый национальный"), отметило издание, избегали критики президента и отзывались о нем только положительно. Также в пул входили корреспонденты украинских "дочек" российских медиа, газеты "Сегодня" и других изданий, собственники которых демонстрировали лояльность президенту. Журналисты сопровождали Януковича во время международных поездок, их перелеты оплачивались из госбюджета. По данным ZN.UA, эти СМИ выпускали в основном комплиментарные материалы о Януковиче и членах его команды.

Зеленский был избран президентом в апреле 2019 года, в должность он вступил 20 мая. За год президент провел две большие пресс-конференции: 10 октября 2019-го он почти 14 часов общался с журналистами, а 20 мая провел трехчасовую пресс-конференцию, посвященную году президентства.