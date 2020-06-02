Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В Офисе президента хотят создать журналистский пул Зеленского

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что в Украине нужно создать пул из 20–25 журналистов, которые будут посещать все брифинги и пресс-конференции президента Владимира Зеленского, остальные журналисты будут получать информацию от руководителя Офиса президента или его заместителей, а также в формате ответов на запросы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тимошенко: Посмотрим на реакцию журналистского сообщества. Понимаем, что будет много недовольных
Тимошенко: Посмотрим на реакцию журналистского сообщества. Понимаем, что будет много недовольных
Скриншот: LIGA.net / YouTube

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что в Украине нужно создать президентский пул СМИ из 20–25 журналистов. Об этом он сообщил в интервью изданию "Вести", которое вышло 1 июня. 

"Думаю, нам необходим пул журналистов, которые ходят на пресс-конференции либо брифинги. В нем должно быть 20–25 представителей СМИ, не больше  так делается в разных странах Европы, в США. Тогда разговор получается предметным и продуктивным. И это не значит, что мы закрываемся от остальных СМИ  мы точно так же с ними работаем, отвечая на запросы, отправляя к ним главу офиса или его заместителей", – сказал он.

По мнению Тимошенко, это будет самый продуктивный формат. 

"Понимаем, что будет много недовольных. Но это самая продуктивная и рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы",  отметил заместитель главы Офиса президента. 

Он подчеркнул, что пока это идея, а не окончательное решение.

"Это идея, которую я вот сейчас озвучиваю. Посмотрим на реакцию журналистского сообщества. Понимаем, что будет много недовольных", – сказал Тимошенко. 

Говоря о последней пресс-конференции Зеленского, Тимошенко отметил, что она была намного спокойнее, чем предыдущий пресс-марафон.

"Мне кажется, мы уже прошли этот этап, когда говорили, что президент не хочет общаться с прессой, что он закрыт. Вы же видели, что задавали вопросы любые СМИ, представители разных политических взглядов. Перед нами не стоит задача кого-то пригласить, а кого-то  нет, или покрасить СМИ в различные цвета. Некоторые обиженно пишут, что им не дали возможности задать вопрос. Но таков формат пресс-конференции. Нам еще раз пресс-марафон 14-часовой проводить, чтобы какое-то СМИ не обиделось? Сорри, нет. Ну и многие журналисты даже не хотят задать вопрос. Они хотят высказаться, сообщить свою повестку", – считает замглавы Офиса президента.

Издание ZN.UA напомнило, что ранее журналистский пул был у беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. В пул входили представители телеканалов "Интер", ICTV, "1+1", "Украина" и государственного "Первого национального". Три из них ("Интер", "Украина" и "Первый национальный"), отметило издание, избегали критики президента и отзывались о нем только положительно. Также в пул входили корреспонденты украинских "дочек" российских медиа, газеты "Сегодня" и других изданий, собственники которых демонстрировали лояльность президенту. Журналисты сопровождали Януковича во время международных поездок, их перелеты оплачивались из госбюджета. По данным ZN.UA, эти СМИ выпускали в основном комплиментарные материалы о Януковиче и членах его команды.

Зеленский был избран президентом в апреле 2019 года, в должность он вступил 20 мая. За год президент провел две большие пресс-конференции: 10 октября 2019-го он почти 14 часов общался с журналистами, а 20 мая провел трехчасовую пресс-конференцию, посвященную году президентства. 

Теги: СМИ, свобода слова, Владимир Зеленский, журналисты, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Фотограф из Амстердама показал, как выглядело бы лицо Наполеона на фото
Фотограф из Амстердама показал, как выглядело бы лицо Наполеона на фото
  "Где бы я еще нашла 24 часа на творчество?". Могилевская во время карантина записала альбом
  "Где бы я еще нашла 24 часа на творчество?". Могилевская во время карантина записала альбом
"Что выросло, то выросло". Полякова показала свое детское фото
"Что выросло, то выросло". Полякова показала свое детское фото
Остапчук в образе героини "Холодного сердца" поиграл с дочерью
Остапчук в образе героини "Холодного сердца" поиграл с дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS