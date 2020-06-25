ПОЛИТИКА Short News

Со следующей недели возобновят работу все КПП на границе между Украиной и Венгрией – Сийярто

Со следующего понедельника, 29 июня, на границе между Украиной и Венгрией будут открыты все контрольно-пропускные пункты.

Об этом 25 июня на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Со следующей недели мы откроем все КПП между Венгрией и Украиной. Сейчас открыт только один контрольно-пропускной пункт, а с понедельника утром будут открыты и другие. Таким образом мы обеспечим передвижение через границу", – цитирует венгерского министра агентство УНН.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".