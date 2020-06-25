В Украине в суде обжалуют решение о въезде в Россию по загранпаспорту

Истцы требуют признать противоправным и недействительным постановление "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Решение о запрете въезда в РФ по паспорту гражданина Украины было принято в декабре 2019 года Фото: depositphotos.com

В Окружной административный суд города Киева поступило два иска к Кабинету Министров Украины относительно постановления, которым украинцам разрешалось въезжать в Россию только по загранпаспорту. Об этом 24 июня говорится на сайте суда.

Истцы, имена которых не разглашаются, просят суд признать противоправным и недействительным постановление "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией". В соответствии с этим документом, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. А для выезда на территорию РФ гражданам Украины нужен загранпаспорт.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производств по административным делам.

Решение о запрете въезда в РФ по паспорту гражданина Украины было принято постановлением Кабмина №1056 от 18 декабря 2019 года.

В Министерстве внутренних дел заявили, что такое нововведение позволит предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов. Также в министерстве считали, что уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможности установить принадлежность документа конкретному ребенку.

По данным ведомства, в 2019 году по поддельным документам границу Украины пытались пересечь 509 человек, в том числе 89 планировали посетить РФ. При этом 73 поддельных документа, обнаруженных на границе с Россией, были "паспортами" гражданина Украины.