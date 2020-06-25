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Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам нацменьшинств и образования – Кулеба

Украина и Венгрия договорились провести заседания комиссий по вопросам национальных меньшинств и образования "для устранения недоразумений", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Сегодня мы договорились, что комиссия [по вопросам национальных меньшинств] встретится на уровне сопредседателей в ближайшее время, и я гарантировал, дал свое слово Петеру, что мы эту встречу проведем, и наши сопредседатели проведут очень тщательный осмотр ситуации с защитой прав лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам, и подготовят возможные решения для нашего движения вперед и устранения недоразумений", – цитирует украинского министра "Интерфакс-Украина".

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