Украина не будет менять закон об образовании по требованию Венгрии – МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина откорректировала закон об образовании по рекомендации Венецианской комиссии, вносить дополнительные правки по требованию Будапешта она не будет. Венгрия из-за этого закона блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "1+1" 11 июня, что закон "Об образовании" не будут менять по требованию венгерских партнеров.

"Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии к закону об образовании. Мы эти рекомендации выполнили. И это красная линия, которую я хочу четко озвучить для всех, кто переживает о судьбе закона об образовании: Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании, кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии", – сказал дипломат.

Он назвал Венгрию непростым партнером.

"Венгрия – очень сложный переговорщик. Я уже это ощутил на себе за эти месяцы. Но с любым партнером нужно разговаривать, тем более, что это наш сосед, это государство – член ЕС, государство – член НАТО, которое в предыдущие десятилетия, с начала украинской независимости, всегда поддерживало Украину во всех ее европейских и евроатлантических стремлениях. Конфликт, который у нас есть, – это первый конфликт подобного масштаба, он возник в 2017 году после принятия закона об образовании", – напомнил Кулеба.

Министр "абсолютно уверен", что решить этот конфликт возможно. Он подчеркнул, что Венгрия не отрицает, что граждане Украины венгерского происхождения должны знать украинский язык.

"Я хочу четко подчеркнуть, что Венгрия никогда ни на официальных, ни на неофициальных переговорах и в публичных заявлениях не отрицала одного очень четкого факта: украинцы венгерского происхождения должны владеть государственным языком – украинским", – сказал он.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В декабре 2017 года Венецианская комиссия сформулировала рекомендации к украинскому закону об образовании. Киеву, в частности, предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В январе 2020 года в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока не будет решен этот спорный вопрос.

В конце мая Кулеба посетил Венгрию, где провел переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Нет никаких объективных причин для того, чтобы между нами существовали какие-либо существенные проблемы. Мы рассчитываем, что будет восстановлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО", – сказал Кулеба после переговоров.

Сийярто, в свою очередь, заявил, что на урегулирование этого спорного вопроса влияет не только закон об образовании, но и закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (ранее министр говорил, что закон о языке нарушает права венгерского меньшинства в Украине и отражает взгляды пятого президента Петра Порошенко, проводившего антивенгерскую политику).

Ранее венгерская сторона настаивала на внесении изменений в закон об образовании, но, как отметила "Европейская правда", в своих заявлениях после встречи с Кулебой Сийярто не упомянул об этом условии.