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Посольство Украины в Венгрии частично возобновило прием граждан

Посольство Украины в Венгрии будет проводить прием в будние дни, кроме четверга, сообщили в дипломатическом учреждении.

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В посольстве Украины в Венгрии необходимо находиться в маске
В посольстве Украины в Венгрии необходимо находиться в маске
Фото: EPA

Посольство Украины в Венгрии частично восстановило консульский прием граждан после введенных ранее ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического учреждения.

В посольстве сообщили, что посещение будет происходить с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

"В связи с ослаблением карантинных ограничений в Будапеште, в посольстве Украины в Венгрии частично восстановлен консульский прием граждан. Прием происходит в будние дни, кроме четверга, с 9.00 до 12.00 исключительно по предварительной записи по телефону: +36-14-22-41-22 (звонить с 13.00 до 14.00, в остальное время запись осуществляется по возможности)", – говорится в сообщении.

В дипучреждении отметили, что, учитывая отсутствие регулярных рейсов между Украиной и Венгрией, не могут быть совершены консульские действия, которые предусматривают использование дипломатической почты (заграничный паспорт, истребование документов, некоторые вопросы гражданства и тому подобное).

В помещении для посетителей может находиться только один человек либо одна семья обязательно в масках.

Также 40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан. Среди них – посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ и другие.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,74 млн человек, более 315 тыс. из них умерли, более 1,7 млн выздоровели.

Теги: Украина, посольство, Венгрия, паспорт, гражданство, карантин, Будапешт, документы, дипломаты, посольство Украины, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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