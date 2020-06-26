На фоне вспышки коронавируса в США Трамп назвал смертность от COVID-19 в стране одной из самых низких в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны смогут "потушить" вспышки коронавирусной инфекции по мере необходимости.

Трамп: Наша экономика наверстает упущенное и не остановится Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что смертность от коронавируса в стране на данный момент является одной из самых низких в мире.

"Смертность от коронавируса значительно снизилась. Уровень смертности – один из самых низких в мире. Наша экономика наверстает упущенное и не остановится. "Угли" или вспышки будут потушены по мере необходимости", – написал Трамп в своем Twitter.

Coronavirus deaths are way down. Mortality rate is one of the lowest in the World. Our Economy is roaring back and will NOT be shut down. “Embers” or flare ups will be put out, as necessary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

На этой неделе в США фактически ежедневно фиксируют суточные рекорды, максимальные показатели до этого были зарегистрированы в апреле, а затем интенсивность распространения инфекции начала падать.

25 июня в США было выявлено рекордное с начала эпидемии число новых случаев инфицирования коронавирусом – 39 972.

За сутки в США от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 2425 больных.

24 июня в связи с новой волной распространения инфекции власти трех штатов – Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута – решили ужесточить карантин. Путешественники, которые прибывают в эти штаты из других регионов страны с неблагоприятной эпидемической ситуацией, обязаны будут провести 14 дней в самоизоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,6 млн, из них более 4,8 млн вылечились, а 489,3 тыс. умерли.