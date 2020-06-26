Администрация Трампа попросила Верховный суд США отменить Obamacare

Как сообщает Reuters, представитель Белого дома в обосновании требования отметил, что после отмены Конгрессом отдельных положений закона в 2017 году он не может выполняться и по сути является недействующим.
Председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси (Демократическая партия) заявила, что отмена реформы лишит около 23 млн американцев доступа к медицинскому страхованию.
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