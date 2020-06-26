Администрация Трампа попросила Верховный суд США отменить Obamacare

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны с просьбой отменить закон о медицинском страховании, принятый при предыдущем президенте США Бараке Обаме (известен как Obamacare).

Как сообщает Reuters, представитель Белого дома в обосновании требования отметил, что после отмены Конгрессом отдельных положений закона в 2017 году он не может выполняться и по сути является недействующим.

Председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси (Демократическая партия) заявила, что отмена реформы лишит около 23 млн американцев доступа к медицинскому страхованию.