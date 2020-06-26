Степанов заявил, что в Украине снизилась летальность от коронавируса

По состоянию на конец июня летальность от коронавирусной инфекции в Украине составляет 2,6%.

Об этом на брифинге 26 июня заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, это самый низкий показатель летальности по сравнению с другими странами. Он привел в пример США, где летальность составляет 5%, Германию – 4%, Францию – 18%.

В начале июня Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщал, что летальность от коронавируса в Украине достигла 3%, тогда как в конце апреля этот показатель составлял 2,5%.