Степанов заявил, что в Украине снизилась летальность от коронавируса

Об этом на брифинге 26 июня заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, это самый низкий показатель летальности по сравнению с другими странами. Он привел в пример США, где летальность составляет 5%, Германию – 4%, Францию – 18%.
В начале июня Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщал, что летальность от коронавируса в Украине достигла 3%, тогда как в конце апреля этот показатель составлял 2,5%.
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