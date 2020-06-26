В Украине впервые более 1000 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в Украине подтвердили еще 1109 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил утром 26 июня Совет национальной безопасности и обороны.
В Украине впервые с начала эпидемии более 1000 заражений, обнаруженных за день. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 июня – 994 случая.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 41 117.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1086 человек (+19 за сутки), вылечилось – 18 299 (+541 за сутки).
Больше всего новых случаев коронавируса выявлено во Львовской (209) и Ровенской областях (116), а также в Киеве (113).
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 11 015 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 378 больных.
Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 620 624 тестирования на коронавирус, еще 176 965 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,6 млн, из них более 4,8 млн вылечились, а более 489 тыс. умерли.