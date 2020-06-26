В Украине впервые более 1000 новых случаев коронавируса за сутки

Коронавирус в Украине выявили еще у 1109 человек, общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 41 117, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

С начала вспышки эпидемии в Украине в госпитализации нуждалось 11 015 пациентов Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине подтвердили еще 1109 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил утром 26 июня Совет национальной безопасности и обороны.

В Украине впервые с начала эпидемии более 1000 заражений, обнаруженных за день. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 июня – 994 случая.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 41 117.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1086 человек (+19 за сутки), вылечилось – 18 299 (+541 за сутки).

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено во Львовской (209) и Ровенской областях (116), а также в Киеве (113).

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 11 015 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 378 больных.

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 620 624 тестирования на коронавирус, еще 176 965 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1788;

Волынская область – 2096;

Днепропетровская область – 1081;

Донецкая область – 412;

Житомирская область – 1366;

Закарпатская область – 2547;

Запорожская область – 561;

Ивано-Франковская область – 2217;

Киев – 4726;

Киевская область – 2419;

Кировоградская область – 640;

Луганская область – 76;

Львовская область – 4836;

Николаевская область – 384;

Одесская область – 1529;

Полтавская область – 304;

Ровенская область – 3364;

Сумская область – 284;

Тернопольская область – 1857;

Харьковская область – 1993;

Херсонская область – 190;

Хмельницкая область – 724;

Черкасская область – 627;

Черновицкая область – 4582;

Черниговская область – 514.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,6 млн, из них более 4,8 млн вылечились, а более 489 тыс. умерли.