ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине впервые более 1000 новых случаев коронавируса за сутки

Коронавирус в Украине выявили еще у 1109 человек, общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 41 117, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

С начала вспышки эпидемии в Украине в госпитализации нуждалось 11 015 пациентов
С начала вспышки эпидемии в Украине в госпитализации нуждалось 11 015 пациентов
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине подтвердили еще 1109 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил  утром 26 июня Совет национальной безопасности и обороны. 

В Украине впервые с начала эпидемии более 1000 заражений, обнаруженных за день. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 июня – 994 случая. 

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 41 117.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1086 человек (+19 за сутки), вылечилось – 18 299 (+541 за сутки).

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено во Львовской (209) и Ровенской областях (116), а также в Киеве (113).

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 11 015 пациентов, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 378 больных.

Методом полимеразной цепной реакции в стране провели 620 624 тестирования на коронавирус, еще 176 965 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

  • Винницкая область – 1788;
  • Волынская область – 2096;
  • Днепропетровская область – 1081;
  • Донецкая область – 412;
  • Житомирская область – 1366;
  • Закарпатская область – 2547;
  • Запорожская область – 561;
  • Ивано-Франковская область – 2217;
  • Киев – 4726;
  • Киевская область – 2419;
  • Кировоградская область – 640;
  • Луганская область – 76;
  • Львовская область – 4836;
  • Николаевская область – 384;
  • Одесская область – 1529;
  • Полтавская область – 304;
  • Ровенская область – 3364;
  • Сумская область – 284;
  • Тернопольская область – 1857;
  • Харьковская область – 1993;
  • Херсонская область – 190;
  • Хмельницкая область – 724;
  • Черкасская область – 627;
  • Черновицкая область – 4582;
  • Черниговская область – 514.
    https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2027075140750537

    С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

    Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

    По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,6 млн, из них более 4,8 млн вылечились, а более 489 тыс. умерли.

    Теги: Киев, Ровенская область, СНБО, Львовская область, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ:

     
    Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
     
    Осталось символов: 1000
    Показать больше комментариев
    МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
     

    Нажмите «Нравится», чтобы читать
    Gordonua.com в Facebook

    Я уже читаю Gordonua в Facebook

     
    Бульвар Шоубиз. Приложение
    все публикации
    У спровоцировавшего смертельное ДТП Ефремова случился сердечный приступ
    У спровоцировавшего смертельное ДТП Ефремова случился сердечный приступ
    Дочь Ефремова обратилась к отцу после заявления о готовности усыновить детей погибшего в ДТП Захарова
    Дочь Ефремова обратилась к отцу после заявления о готовности усыновить детей погибшего в ДТП Захарова
    Дочь Горовой сфотографировалась в футболке с надписью "Влюбилась" и показала бойфренда
    Дочь Горовой сфотографировалась в футболке с надписью "Влюбилась" и показала бойфренда
    "Хочу показать свой фильм на международных кинофестивалях". Dzidzio заявил о киноамбициях
    "Хочу показать свой фильм на международных кинофестивалях". Dzidzio заявил о киноамбициях
    Соцсети по фото диагностировали у солистки из "НеАнгелов" Каминской коронавирус
    Соцсети по фото диагностировали у солистки из "НеАнгелов" Каминской коронавирус
    Деми Мур утвердили на главную роль в триллере о коронавирусе
    Деми Мур утвердили на главную роль в триллере о коронавирусе
    Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину
    Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину
    "Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
    "Я многоголовая змея, и я кусаюсь...". Дочь Успенской поделилась своим детским снимком
      Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
      Королева запела на украинском языке и сняла в клипе тракториста из Черновцов
    Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
    Дочь Ефремова: С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается
    "Такая улыбка доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
    "Такая улыбка – доказательство того, что рядом достойный мужчина!". Новое видео Собчак обсуждают в Instagram
    "Непередаваемые ощущения". Савичева рассказала об операции на глазах
    "Непередаваемые ощущения". Савичева рассказала об операции на глазах
      Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
      Where Does Music Come From. Лидер Yes Андерсон показал танцы народов мира в новом клипе. Видео
    "Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
    "Такой больше у него никогда не будет". Седокова рассказала правила "счастливой девочки"
    Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
    Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом
    "Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
    "Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
     
     
     
     

    Публикации

     
    все публикации
     
     
    Популярно в Бульваре
    "Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
    "Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
    "Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
    "Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
    Волочкова сняла обувь в шпагате
    Волочкова сняла обувь в шпагате
    "Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
    "Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери
    "Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
    "Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
    "Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
    "Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
    "Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
    "Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
    "Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
    "Таня выглядит ужасно", "Как в таком можно выходить на сцену?!", "Брызги шампанского". Tayanna с бахромой на сосках вызвала резонанс в сети
     
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS