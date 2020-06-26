За сутки в Украине было проведено рекордное количество тестирований на коронавирус

Летальность от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине составляет 2,6%, что является низким показателем по сравнению с другими странами. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: В двух областях процент занятых больными COVID-19 коек уже перешел границу в 50% Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За сутки в Украине коронавирус выявили у 135 детей и 74 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По всей стране было госпитализировано 205 человек.

За указанный период было проведено 27 154 тестирований на коронавирус, из них 13 916 методом ПЦР и 13 238 ИФА-тестов. Это рекорд за все время пандемии.

Всего в Украине COVID-19 заболели 3071 ребенок и 6420 медработников.

Степанов отметил, что в Украине летальность от COVID-19 составляет 2,6%, что является низким показателем по сравнению с другими странами. Он привел в пример США, где этот показатель составляет 5%, Германию – 4%, Францию – 18%.

В Черновицкой и Закарпатской области процент занятых больными COVID-19 коек уже перешел границу в 50%, добавил глава Минздрава.

По состоянию на сегодняшнее утро коронавирус в Украине выявили еще у 1109 человек, общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 41 117. Скончалось 1086 человек, вылечилось – 18 299.