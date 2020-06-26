В Великобритании начались испытания вакцины от коронавируса на людях

В первом этапе испытания вакцины от коронавируса, которую разработали ученые в британском Оксфорде, принимают участие 300 человек.

На октябрь намечен второй этап испытания Фото: ЕРА

В Великобритании специалисты из Оксфордского университета начали испытывать новую вакцину от коронавируса на людях. Об этом 24 июня сообщило BBC.

Около 300 человек получат вакцину в течение ближайших недель в рамках исследования, проведенного профессором Робином Шатток и его коллегами. Тесты на животных показали, что вакцина безопасна и вызывает эффективный иммунный ответ.

Следующий этап испытания вакцины намечен на октябрь 2020 года. Ученые планируют привлечь в нему 6 тыс. человек.

Команда ученых надеется, что вакцину от коронавируса удастся найти и распространить по всему миру в начале 2021 года.

В настоящее время проводится около 120 испытания вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру, отмечает ВВС.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.