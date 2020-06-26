"Каждый 10-й больной умирает". Медики Ровно призвали украинцев беречься от коронавируса

Медики Ровно призвали украинцев придерживаться карантинных ограничений и пользоваться средствами защиты от коронавируса – сохранять социальную дистанцию, носить маски и обрабатывать руки антисептиком.

Медики сказали, что больницы в Ровно переполнены Фото: depositphotos.com

Врачи Ровно обратились к украинцам из-за "агрессивного" распространения в городе коронавирусной инфекции. Видеообращение медиков обнародовала на своей странице в Facebook заместитель городского головы Ровно Галина Кульчицкая.

Главный врач Ровенской центральной городской больницы Евгений Кучерук заявил, что больница уже переполнена. "Надеюсь, что вы поймете, что каждый 10-й, практически, умирает", – подчеркнул он.

За предыдущую неделю только диагностировано в три раза больше пациентов с COVID-19, чем за все предыдущие недели, сообщила главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи" Юбилейный" Виктория Покоевчук.

Медики призвали украинцев придерживаться карантинных ограничений и не пренебрегать средствами защиты, в частности сохранять социальную дистанцию, носить маски и обрабатывать руки антисептиком.

"У нас другого выхода нет", – добавил Кучерук.

По состоянию на сегодняшнее утро коронавирус в Украине выявили еще у 1109 человек – это новый антирекорд в стране. Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 41 117. Скончалось 1086 человек, вылечилось – 18 299.