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Антитела к коронавирусу обнаружили почти у 20% протестированных жителей Москвы

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции выяснилось, что антитела к инфекции есть у 19,9% протестированных.

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова. По ее словам, это на 2,5 процентных пункта больше, чем было выявлено на предыдущем этапе.

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