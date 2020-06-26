В России – минимальный суточный прирост пациентов с COVID-19 почти за два месяца

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба правительства РФ по борьбе с коронавирусом.
Общее количество заболевших достигло 620 794 человек.
За последние сутки умерли 176 пациентов (с начала эпидемии – 8781 человек). Выздоровели еще 8988 пациентов, общее количество выздоровевших достигло 384 152.
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