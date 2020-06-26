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В России – минимальный суточный прирост пациентов с COVID-19 почти за два месяца

За прошедшие сутки в России коронавирусная инфекция была подтверждена у 6800 человек, что является минимальным суточным приростом с 29 апреля.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба правительства РФ по борьбе с коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 620 794 человек. За последние сутки умерли 176 пациентов (с начала эпидемии – 8781 человек). Выздоровели еще 8988 пациентов, общее количество выздоровевших достигло 384 152.

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