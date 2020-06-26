Больше половины украинцев верят в искусственность коронавируса. Его изобретателями называют Гейтса, масонов и высшие силы

Украинцы, которые верят в искусственное создание и распространение коронавируса, среди вероятных виновников этого называют бизнесмена и основателя Microsoft Билла Гейтса, масонов, Всемирную организацию здравоохранения и спецслужбы, отмечает Киевский международный институт социологии.

37% украинцев считают, что коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и ущерба отдельным странам. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, опубликованный 26 июня.

Еще 29% уверены, что коронавирус создан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью. 17,6% считают, что вирус появился природным путем.

Среди респондентов, которые выбрали вариант искусственного создания, но случайного распространения, 70,2% отмечают, что коронавирус был изобретен в Китае, 5% проголосовали за США, 2,8% – за Россию. 20% не ответили на вопрос.

Респондентам, которые уверены в специальном распространении вируса, был задан дополнительный открытый вопрос: "Кто ответственен за разработку и распространение вируса?". 26,1% возложили ответственность за создание вируса на Китай, 10,9% – на США, 4% – на Россию, 1,6% – на мировую власть и мировое правительство, 1,1% – на тех, кому это выгодно. 1% участвующих в опросе заявили, что виноваты все правительства, а еще 1% – обвинили медиков.

0,8% считают, что к созданию причастен бизнесмен и основатель Microsoft Билл Гейтс (теория заговора о его связи с пандемией является одной из самых распространенных), 0,9% обвиняют масонов, 0,7% – Всемирную организацию здравоохранения, а еще 0,7% – спецслужбы.

Среди других вероятных создателей вируса украинцы назвали: больших людей, находящихся в тени, евреев, Украину, глобалистов, Израиль, высшие силы, инопланетян, биолаборатории в Украине и Китае, Международный форум в Давосе и другие.

Инфографика: kiis.com.ua

Теория о том, что Гейтс связан с пандемией COVID-19, появилась в январе. По данным компании Zignal Labs, которая занимается аналитикой медиа, дезинформация об участии Гейтса в создании и распространении коронавируса в апреле была самой популярной из всех ложных версий о происхождении COVID-19. Аналитики насчитали около 16 тыс. постов на эту тему в Facebook, которые прокомментировали и лайкнули почти 900 тыс. раз. В YouTube 10 самых популярных видео, распространяющих информацию о связи Гейтса и COVID-19, в марте и апреле были просмотрены 10 млн раз.

Опрос Yahoo News и YouGov в конце мая показал, что 28% американцев считают правдой возможность имплантации людям микрочипов с помощью прививок.

Конспирологи утверждают, что Гейтс "проговорился" о своей причастности к разработке нового коронавируса, когда на конференции TED в 2015 году предупреждал о возможности пандемии.

В мае эту фейковую теорию поддержал наместник Почаевской лавры Владимир.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса или изменения его генома в лабораторных условиях не существует.