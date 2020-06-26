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11 регионов Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина – Минздрав

Киев и 10 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины. Как минимум один из минимальных показателей превышен в Киеве, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. По сравнению со вчерашним днем показатели нормализовались в Николаевской и Ивано-Франковской областях. Скриншот: moz.gov.ua



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