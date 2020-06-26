Кличко заявил, что Киев "все ближе" к ужесточению карантина

Киевские власти рассматривают возможность серьезного ужесточения карантина в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом на брифинге 26 июня сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что ограничения также могут коснуться работы общественного транспорта. "Мы все ближе к этому решению", – подчеркнул столичный мэр.

Кличко заявил, что после ослабления карантина жители столицы перестали соблюдать противоэпидемические требования, в частности, не носят маски и не придерживаются социальной дистанции.