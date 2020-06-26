Карантин в Украине. 90% граждан выходят из дома больше одного раза в день

В соответствии с полученными данными, 37% респондентов выходят из дома несколько раз в день, 22% – раз в день, 21% – больше одного раза в неделю.
Еще 9% опрошенных заявили, что выходят из дома не больше одного раза в неделю. 10% опрошенных сказали, что вообще не выходили из дома в течение недели.
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