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Евросоюз может разрешить въезд гражданам Украины с 1 июля

Чиновники Евросоюза включили Украину в список стран, гражданам которых с 1 июля может быть разрешен въезд в страны ЕС.

Об этом сообщает телеканал Euronews, ссылаясь на проект решения. Телеканал отмечает, что этот список пока не утвержден, более того, некоторые из представителей ЕС ставят под сомнение и предполагаемую дату открытия внешних границ Европейского союза.

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