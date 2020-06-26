КИЕВ Short News

Кличко сообщил о вспышке коронавируса на вещевом рынке на Троещине

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на вещевом рынке "Троещина" в Деснянском районе столицы.

Об этом на брифинге 26 июня заявил Киевский городской голова Виталий Кличко. "Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Заболевание подтвердили у пяти работников. Сейчас они находятся на самоизоляции. Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц, а комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", – отметил он.

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