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Две трети украинцев считают, что коронавирус был создан искусственно

Около 66% граждан Украины, опрошенных Киевским международным институтом социологии, считают, что коронавирус был искусственно создан человеком.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС о происхождении коронавируса, проведенного с 31 мая по 4 июня методом телефонного интервью с использованием компьютера. 

Так, 37% респондентов уверены, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам".

29% опрошенных считают, что коронавирус "создан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью".

В естественное происхождение коронавируса (что является консенсусной теорией его происхождения) верят 18% респондентов.

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Теги: Украина, соцопрос, КМИС, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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