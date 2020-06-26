Две трети украинцев считают, что коронавирус был создан искусственно

Около 66% граждан Украины, опрошенных Киевским международным институтом социологии, считают, что коронавирус был искусственно создан человеком.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС о происхождении коронавируса, проведенного с 31 мая по 4 июня методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Так, 37% респондентов уверены, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам".

29% опрошенных считают, что коронавирус "создан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью".

В естественное происхождение коронавируса (что является консенсусной теорией его происхождения) верят 18% респондентов.