Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгому карантину – Кличко

Если количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 в Киеве продолжит расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно сократится, власти столицы будут вынуждены вернуть строгие ограничения, заявил мэр города Виталий Кличко.

Кличко отметил, что некоторые киевляне не носят маски и собираются большими компаниями Фото: ЕРА

Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгим карантинным мерам из-за роста заболеваемости COVID-19 в столице. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил городской голова столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать, что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в публичных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдают дистанцию, собираются большими компаниями", – отметил Кличко.

Если количество заболевших продолжит расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно сократится, власти будут вынуждены вернуть строгие ограничения. Это будет касаться и работы общественного транспорта, подчеркнул мэр.

"Подчеркну, мы все ближе к такому решению", – добавил он.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях эпидемическая ситуация ухудшилась. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что "общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава" – украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой.

На сегодняшний день в Киеве зафиксировано уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19, умерли 102 человека, излечились 1490 киевлян.