ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгому карантину – Кличко

Если количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 в Киеве продолжит расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно сократится, власти столицы будут вынуждены вернуть строгие ограничения, заявил мэр города Виталий Кличко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кличко отметил, что некоторые киевляне не носят маски и собираются большими компаниями
Кличко отметил, что некоторые киевляне не носят маски и собираются большими компаниями
Фото: ЕРА

Власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгим карантинным мерам из-за роста заболеваемости COVID-19 в столице. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил городской голова столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать, что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в публичных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдают дистанцию, собираются большими компаниями", – отметил Кличко.

Если количество заболевших продолжит расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно сократится, власти будут вынуждены вернуть строгие ограничения. Это будет касаться и работы общественного транспорта, подчеркнул мэр.

"Подчеркну, мы все ближе к такому решению", – добавил он.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

После ослабления ограничительных мер в некоторых областях эпидемическая ситуация ухудшилась. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что "общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава" – украинцы путают ослабление карантина с его полной отменой.

На сегодняшний день в Киеве зафиксировано уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19, умерли 102 человека, излечились 1490 киевлян.

Теги: Виталий Кличко, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда “Американской истории ужасов” Эмма Робертс беременна первенцем
Звезда “Американской истории ужасов” Эмма Робертс беременна первенцем
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
  "Ты знаешь, Любань, так сердце болит. Врачи сказали, что у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
  "Ты знаешь, Любань, так сердце болит. Врачи сказали, что у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
Killing Me Softly with His Song. Гайтана исполнила знаменитую песню. Аудио
Killing Me Softly with His Song. Гайтана исполнила знаменитую песню. Аудио
Йовович рассказала, с чего начинается день у ее 12-летней дочери
Йовович рассказала, с чего начинается день у ее 12-летней дочери
Каминская позировала полуобнаженной на фоне медицинской кушетки. Соцсети заподозрили певицу в беременности
Каминская позировала полуобнаженной на фоне медицинской кушетки. Соцсети заподозрили певицу в беременности
  The One. Шакира выпустила ролик на песню 2001 года. Видео
  The One. Шакира выпустила ролик на песню 2001 года. Видео
Джамала снялась в фильме режиссера Дэвида Добкина о "Евровидении"
Джамала снялась в фильме режиссера Дэвида Добкина о "Евровидении"
"Я кролик". Никитюк снялась в поле
"Я кролик". Никитюк снялась в поле
Литвинова показала, как проводила время с Земфирой в Париже
Литвинова показала, как проводила время с Земфирой в Париже
  "Никто так не троллит Настю, как муж". Потап с хоботом исполнил песню Каменских о слоне
  "Никто так не троллит Настю, как муж". Потап с хоботом исполнил песню Каменских о слоне
24-летняя невеста 62-летнего Лундгрена поделилась снимками с велопрогулки
24-летняя невеста 62-летнего Лундгрена поделилась снимками с велопрогулки
"Это шикарно", "Оля старая, как мой айфон". Фото Фреймут на полу комментируют в Instagram
"Это шикарно", "Оля старая, как мой айфон". Фото Фреймут на полу комментируют в Instagram
  Daisies. Перри в новом клипе поддержала ЛГБТ-сообщество. Видео
  Daisies. Перри в новом клипе поддержала ЛГБТ-сообщество. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS