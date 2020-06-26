В США более 20 млн человек были заражены коронавирусом, считают чиновники

Как пишет Associated Press, это значит, что подавляющее большинство населения США остается уязвимым для болезни.
Всего в Соединенных Штатах проживает около 330 млн человек.
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