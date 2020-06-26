В Киеве коронавирусом заразился младенец в возрасте 10 дней – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице растет количество детей, заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом он заявил на брифинге 26 июня.

"Увеличивается количество детей, которые болеют коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей. Всего за период пандемии – 377", – отметил Кличко.

По его словам, на данный момент в стационарах находятся 16 детей с COVID-19. Самому младшему пациенту, по информации мэра, – 10 дней (идет ли речь о новом случае инфицирования, из выступления Кличко неясно).