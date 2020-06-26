Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает

Президент России Владимир Путин считает, что эпидемия коронавируса в стране "отступает".

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в пятницу, 26 июня.

На данный момент Россия занимает третье место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса (всего в РФ выявили более 620 тыс. заболевших); ежедневно регистрируется около 7 тыс. новых случаев.