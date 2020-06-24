Число заболевших COVID-19 в России превысило 600 тыс. человек

С начала эпидемии коронавируса в России подтвержден 606 881 случай заражения.

Об этом утром 24 июня сообщило министерство здравоохранения России.

За последние 24 часа коронавирусная болезнь была диагностирована у 7176 человек.

С начала эпидемии в РФ скончались 8513 человек (+154 за сутки), выздоровели 368 822 человека (+12 393 за сутки).

По общему количеству инфицированных Россия занимает третье место в мире, уступая США (2,34 млн заболевших) и Бразилии (1,14 млн заболевших).