В Мексике за сутки зафиксировали более 1000 смертей от COVID-19

За 21-е и 22 июня в Мексике от коронавируса умерло в общей сложности 1803 пациента.

В Мексике 21 июня было зафиксировано 1044 новых случаев смерти больных коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июня со ссылкой на минздрав страны сообщила телекомпания CNN.

Общее число смертей от COVID-19 достигло на тот момент 21 825, а число зарегистрированных пациентов – 180 545.

22 июня минздрав Мексики уведомил еще о 759 смертях среди носителей коронавируса. За день выявлено 4577 случаев COVID-19. Общее число достигло 185 122.

Таким образом, за два дня в Мексике зафиксировано 1803 смерти больных коронавирусной инфекцией.

Районами с наибольшим количеством погибших являются Мехико (почти 3,5 тыс.) и Долина Мехико (более 5,5 тыс.).

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,15 млн, из них более 4,5 млн вылечились, а 473,5 тыс. умерли.

По числу случаев COVID-19 Мексика находится на 14-м месте в мире.