Суд в Бразилии обязал президента Болсонару носить маску на публичных мероприятиях

Федеральный судья Бразилии Ренато Борелли вынес решение, которым обязал президента страны Жаира Болсонару носить маску во время участия в публичных мероприятиях.

Как пишет Reuters, решение было обнародовано 23 июня.

Болсонару, появлявшийся на митингах без каких-либо средств защиты, будет оштрафован на 2 тыс. бразильских реалов (около $390) за каждый день нарушения.

Бразилия находится на втором месте в мире по общему количеству инфицированных коронавирусом (1,1 млн) и по числу умерших от инфекции (51,27 тыс.), уступая только США. При этом Болсонару считал угрозу COVID-19 преувеличенной (он называл болезнь "гриппчиком") и выступал против жестких мер по сдерживанию эпидемии.

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