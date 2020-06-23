Премьер-министра Болгарии оштрафуют за несоблюдение карантина

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов будет оштрафован примерно на $175 за несоблюдение требования об обязательном ношении маски в публичных местах.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Болгарии в ответ на запрос агентства Reuters.

23 июня Борисов посетил Рильский монастырь в 120 км от Софии. Вопреки решению минздрава, которое с 22 июня возобновило действие требования об обязательном ношении масок в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом, глава болгарского правительства не использовал никаких средств защиты.

В минздраве заявили, что будут оштрафованы все участники мероприятия, которые были без масок,в том числе журналисты, фотографы и операторы. Будут ли налагать взыскания на священнослужителей, в ведомстве не уточнили.

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