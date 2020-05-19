Болгария направит Украине средства защиты для украинских медиков – МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил коллегу из Болгарии Екатерину Захариеву за принятое болгарским правительством решение, сообщила пресс-служба украинского МИД.

Правительство Болгарии одобрило решение оказать гуманитарную помощь Украине в виде средств защиты для украинских медиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины по результатам разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой.

Дипломаты обсудили меры, которые предпринимают правительства обеих стран с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

"Министр иностранных дел Украины поблагодарил болгарскую коллегу за принятое правительством Болгарии решение предоставить гуманитарную помощь Украине в виде средств защиты для украинских медиков", – сообщили в пресс-службе.

Собеседники обсудили актуальные вопросы развития украинско-болгарских отношений в политической, экономической и консульской сферах, а также проблематику защиты национальных меньшинств, добавили в ведомстве.

Министры также обменялись приглашениями осуществить двухсторонние визиты.

По состоянию на 19 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 876 человек, 548 из них умерли, а 5632 вылечились. В том числе в стране заболело 3696 медиков, умерло – 27.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,83 млн человек, более 319,2 тыс. из них умерли, а 1,8 млн вылечились.