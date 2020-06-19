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Премьер Болгарии обвинил президента страны в шпионаже за ним с дрона. Ранее в сети появились фото из его спальни

По факту публикации в сети фото спящего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова Служба национальной безопасности страны начала расследование.

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Борисов является премьером Болгарии с июля 2009 года
Борисов является премьером Болгарии с июля 2009 года
Фото: EPA

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в том, что он шпионил за ним с беспилотника. Об этом сообщает Болгарское национальное радио 17 июня.

Заявление Борисова было сделано после того, как в сети появились снимки со спящим премьером Болгарии. На тумбочке рядом с ним лежит пистолет, а в ящике – пачки с деньгами.

По факту публикации этих изображений Служба национальной безопасности Болгарии начала расследование, а сам Борисов обвинил нынешнего президента страны в причастности к ним. В частности, он заявил, что "Радев пересек все границы и сфотографировал его с дрона".

Радев не отрицал, что у него действительно есть дрон, однако обвинения премьера прокомментировал иронично: "Мой дрон настолько хорош, что может попадать в спальни, делать заметки, открывать ящики и набивать их пачками евро". Он также добавил, что заявления Борисова отвлекают от более важного вопроса: являются ли эти фотографии подлинными или это монтаж?

Борисов является премьером Болгарии с июля 2009 года. Радев стал президентом страны в 2017 году, он неоднократно критиковал премьера, в частности за провал в борьбе с коррупцией.

Теги: Болгария, шпионаж, Бойко Борисов, Румен Радев
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