В Болгарии решили перенести советский памятник. В России это назвали кощунством и реабилитацией нацизма

6 мая глава Лозенецкого района Софии (Болгария) Константин Павлов предложил перенести памятник советским солдатам из парка в Музей социалистического искусства. Посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров заявил о "глубоком возмущении" таким решением.

В столице Болгарии Софии предложили демонтировать памятник советским воинам, что вызвало резкую критику со стороны России. Об этом 21 мая сообщает Svobodna Evropa.

Предложение о перемещении памятника еще 6 мая высказал глава Лозенецкого района Софии Константин Павлов. Он предложил мэру Софии Йорданке Фандаковой перенести его в Музей социалистического искусства, который был создан под руководством тогдашнего министра культуры Вежди Рашидова в 2011 году и содержит ряд работ монументальной архитектуры коммунистического периода. Среди них – памятники советскому вождю Владимиру Ленину и болгарскому революционеру Георгию Димитрову, красная звезда бывшего Дома партии и другие.

Сам памятник представляет собой бронзовую скульптуру двух советских воинов с надписью "Слава советским освободителям". Он находится в парке Черни-Врых.

На это предложение резко отреагировала российская сторона. В частности, посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров обратился с письмом к Павлову, заявив о "глубоком возмущении". Фото письма болгарский политик опубликовал в своем Facebook 20 мая.

Макаров назвал скульптуру "памятником-склепом" и заявил, что там могут быть останки советских солдат. Попытку перенести памятник он назвал "жестоким обманом памяти о 27 млн жертв, которые отдал советский народ, чтобы спасти Европу от коричневой чумы". Кроме того, по словам российского посла, раскопки могилы могут быть кощунственными и "истолкованными как попытка реабилитации нацизма".

Павлов, в свою очередь, заявил в письме Макарову, что согласен с его заявлением лишь по одному вопросу – что администрация района вправе сформулировать собственное мнение о развитии Лозенецкого района.



