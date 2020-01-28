В Болгарии украинское судно заблокировало движение кораблей

Украинское судно село на мель на реке Дунай в северной части Болгарии.

Из-за украинского судна на реке Дунай возле Болгарии заблокировано движение других кораблей Фото: pixabay.com

Судоходство на реке Дунай было заблокировано в северной части Болгарии из-за украинского судна, которое село на мель из-за низкого уровня воды. Об этом 28 января сообщило агентство Reuters.

По словам представителя морского агентства Болгарии, из-за украинского корабля 15 других судов задерживаются.

Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован за несоблюдение ограничения глубины 22 дм, так как судно прошло с осадкой 23 дм.

На данный момент неизвестно, когда Дунай будет вновь открыт для судоходства.