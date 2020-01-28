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Болгария до конца 2020 года ограничит поставки российского газа на 50% – болгарский министр энергетики

Болгария намерена заменить поставки газа из России импортом из Азербайджана и США, заявила болгарский министр энергетики Теменужка Петкова.

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Болгария диверсифицирует поставки газа
Болгария диверсифицирует поставки газа
Фото: pixabay.com

До конца 2020 года Болгария ограничит поставки российского газа на 50%, заявила в Вашингтоне болгарский министр энергетики Теменужка Петкова, сообщает 28 января "Болгарское радио".

В Соединенных Штатах Петкова встретилась с помощником американского госсекретаря по вопросам энергоресурсов Фрэнсисом Фэнноном, заместителем министра энергетики США Марком Менезесом и представителями газового бизнеса.

По словам Петковой, Болгария продолжит диверсифицировать маршруты и источники поставок газа, в результате чего половина всего годового потребления газа в Болгарии (около 1,5 млрд м³) придется на доли газа из Азербайджана и сжиженный природный газ из США.

Как говорится в сообщении газовой компании "Булгаргаз", 30 декабря 2019 года было подписано соглашение с "Газпром экспортом" о новом пути поставки топлива в Болгарию через "Турецкий поток". С 1 января точкой приема газа вместо пунктов в Румынии стала станция "Странджа 2", топливо поступает с территории Турции.

Теги: Газпром, Россия, США, газ, Болгария, Азербайджан, Турецкий поток, российский газ, Теменужка Петкова
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