"Снимайте маски, коронавируса не существует". В киевском метро женщина призывала "дышать свободно"

Очевидцы сняли в киевском метро видео, на котором группа женщин уверяла пассажиров, что коронавируса не существует.

На одной из станций киевского метрополитена несколько женщин убеждали пассажиров, что их запугивают коронавирусом, видео, заснятое очевидцами, было опубликовано в сообществе Facebook "Киев оперативный" 26 июня.

"Коронавируса не существует, дышите свободно. Снимайте маски, вас обманывают", – выкрикивала одна из женщин на эскалаторе.

Позже группа активисток прошла в вагон и продолжала агитацию против коронавируса уже в поезде метро.

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил 26 мая, что власти столицы рассматривают возможность возвращения к строгому карантину. Если количество заболевших продолжит расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно сократится, власти будут вынуждены вернуть строгие ограничения. Это будет касаться и работы общественного транспорта, подчеркнул мэр.

В Киеве зафиксировано уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19, умерли 102 человека, излечились 1490 киевлян.

В Украине за сутки было выявлено рекордное количество заражений – 1109. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 июня – 994 случая. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1086 человек (+19 за сутки), вылечилось – 18 299 (+541 за сутки).

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено во Львовской (209) и Ровенской областях (116), а также в Киеве (113).