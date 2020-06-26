"Снимайте маски, коронавируса не существует". В киевском метро женщина призывала "дышать свободно"

На одной из станций киевского метрополитена несколько женщин убеждали пассажиров, что их запугивают коронавирусом, видео, заснятое очевидцами, было опубликовано в сообществе Facebook "Киев оперативный" 26 июня.
"Коронавируса не существует, дышите свободно. Снимайте маски, вас обманывают", – выкрикивала одна из женщин на эскалаторе.
Позже группа активисток прошла в вагон и продолжала агитацию против коронавируса уже в поезде метро.
Городской голова Киева Виталий Кличко заявил 26 мая, что власти столицы рассматривают возможность возвращения к строгому карантину. Если количество заболевших продолжит расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно сократится, власти будут вынуждены вернуть строгие ограничения. Это будет касаться и работы общественного транспорта, подчеркнул мэр.
В Киеве зафиксировано уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19, умерли 102 человека, излечились 1490 киевлян.
В Украине за сутки было выявлено рекордное количество заражений – 1109. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 24 июня – 994 случая. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1086 человек (+19 за сутки), вылечилось – 18 299 (+541 за сутки).
Больше всего новых случаев коронавируса выявлено во Львовской (209) и Ровенской областях (116), а также в Киеве (113).