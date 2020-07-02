На июнь приходится почти 60% всех случаев заражений коронавирусом – ВОЗ

Власти разных стран могут взять эпидемию коронавируса под контроль при помощи нескольких составляющих: проведения тестирований, изоляции инфицированных и отслеживания их контактов, а также соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Темпы распространения пандемии ускоряются, в последнюю неделю в мире ежедневно фиксируют более 160 тыс. новых случаев коронавируса. Об этом 1 июля в ходе брифинга сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

На июнь приходится почти 60% всех случаев заражений, отметил глава ВОЗ.

По его словам, взять ситуацию под контроль помогут несколько составляющих: проведение тестирований, изоляция инфицированных и отслеживание их контактов, а также соблюдение социальной дистанции.

Гебрейесус подчеркнул, что крайне важно обучать медиков работе с пациентами с СOVID-19 и образовывать население.

Он напомнил, что многим странам удалось обуздать коронавирус, но ситуация может ухудшиться, когда они начнут снимать ограничения. Избежать введения новых ограничительных мер поможет комплексный подход.

"Мы обеспокоены тем, что некоторые страны не использовали все имеющиеся в их распоряжении инструменты и действовали фрагментарно. Этим странам предстоит долгий и трудный путь. Один из уроков этой пандемии заключается в том, что независимо от ситуации в стране с ней можно справиться", – отметил Гебрейесус. Он напомнил, что Италии и Испании, которые были эпицентром пандемии в марте, удалось остановить распространение вируса.

Он добавил, что самый быстрый выход из пандемии – "следовать научным рекомендациям".

29 июня Гебрейесус говорил, что глобальная пандемия ускоряется.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 10 668 410 человек. Жертвами COVID-19 стали 515 694 человека, выздоровели 5 464 430.