ГОРДОН
 
 
МИР

На июнь приходится почти 60% всех случаев заражений коронавирусом – ВОЗ

Власти разных стран могут взять эпидемию коронавируса под контроль при помощи нескольких составляющих: проведения тестирований, изоляции инфицированных и отслеживания их контактов, а также соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глава ВОЗ: Самый быстрый выход из пандемии следовать научным рекомендациям
Глава ВОЗ: Самый быстрый выход из пандемии – следовать научным рекомендациям
Фото: ЕРА

Темпы распространения пандемии ускоряются, в последнюю неделю в мире ежедневно фиксируют более 160 тыс. новых случаев коронавируса. Об этом 1 июля в ходе брифинга сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

На июнь приходится почти 60% всех случаев заражений, отметил глава ВОЗ.

По его словам, взять ситуацию под контроль помогут несколько составляющих: проведение тестирований, изоляция инфицированных и отслеживание их контактов, а также соблюдение социальной дистанции.

Гебрейесус подчеркнул, что крайне важно обучать медиков работе с пациентами с СOVID-19 и образовывать население. 

Он напомнил, что многим странам удалось обуздать коронавирус, но ситуация может ухудшиться, когда они начнут снимать ограничения. Избежать введения новых ограничительных мер поможет комплексный подход.

"Мы обеспокоены тем, что некоторые страны не использовали все имеющиеся в их распоряжении инструменты и действовали фрагментарно. Этим странам предстоит долгий и трудный путь. Один из уроков этой пандемии заключается в том, что независимо от ситуации в стране с ней можно справиться", – отметил Гебрейесус. Он напомнил, что Италии и Испании, которые были эпицентром пандемии в марте, удалось остановить распространение вируса.

Он добавил, что самый быстрый выход из пандемии – "следовать научным рекомендациям".

29 июня Гебрейесус говорил, что глобальная пандемия ускоряется.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 10 668 410 человек. Жертвами COVID-19 стали 515 694 человека, выздоровели 5 464 430.

Теги: ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Астафьева призналась, что ее называют толстой
Астафьева призналась, что ее называют толстой
"Волочкова нервно курит в сторонке". Бабкин в розовой балетной пачке и пуантах эпатировал соцсети
"Волочкова нервно курит в сторонке". Бабкин в розовой балетной пачке и пуантах эпатировал соцсети
Хейтеры напали на Орбакайте за призыв использовать защитные маски
Хейтеры напали на Орбакайте за призыв использовать защитные маски
Хлои Кардашян в свой день рождения предложила гостям маски и спреи с собственными портретами
Хлои Кардашян в свой день рождения предложила гостям маски и спреи с собственными портретами
89-летний экс-гендиректор "Формулы-1" Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом
89-летний экс-гендиректор "Формулы-1" Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом
Ленни Кравиц выпустит мемуары
Ленни Кравиц выпустит мемуары
18-летняя дочь Немцова объявила о свадьбе и показала жениха
18-летняя дочь Немцова объявила о свадьбе и показала жениха
"Показалось, что Настя обнаженная", "Русалочка". Каменских показала, как плавает под водой
"Показалось, что Настя обнаженная", "Русалочка". Каменских показала, как плавает под водой
Деми Мур с юмором отреагировала на призыв коллег продолжать носить маски
Деми Мур с юмором отреагировала на призыв коллег продолжать носить маски
"Теннис. Не нарваться бы на рифму", "Теннис большой", "Подумала, баночку с калом держите". Муж Собчак Богомолов позировал с рукой между ногами
"Теннис. Не нарваться бы на рифму", "Теннис большой", "Подумала, баночку с калом держите". Муж Собчак Богомолов позировал с рукой между ногами
"Присмотритесь к соседям, вдруг кто приютил". Эсхакзай пообещала киевлянам вознаграждение за помощь в поиске своей собаки
"Присмотритесь к соседям, вдруг кто приютил". Эсхакзай пообещала киевлянам вознаграждение за помощь в поиске своей собаки
  "Проклятая". Вышел официальный трейлер сериала со звездой "13 причин почему" о короле Артуре и мече Эскалибуре. Видео
  "Проклятая". Вышел официальный трейлер сериала со звездой "13 причин почему" о короле Артуре и мече Эскалибуре. Видео
Чарльз позировал вместе с овцами и свиньями в фермерском парке
Чарльз позировал вместе с овцами и свиньями в фермерском парке
"Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше". Седокова поздравла с днем рождения молодого бойфренда
"Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше". Седокова поздравла с днем рождения молодого бойфренда
  "Новая, дерзкая, офигенная". Огневич презентовала клип "Гола правда", в котором танцевала перед обнаженным натурщиком
  "Новая, дерзкая, офигенная". Огневич презентовала клип "Гола правда", в котором танцевала перед обнаженным натурщиком
Много алкоголя и ретроградный Меркурий. Dantes рассказал, как чувствует себя после празднования дня рождения
Много алкоголя и ретроградный Меркурий. Dantes рассказал, как чувствует себя после празднования дня рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS