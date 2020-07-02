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Недосмотрел за соблюдением карантина в стране и сам его нарушал. В Новой Зеландии глава Минздрава ушел в отставку

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк ушел в отставку после критики за то, что во время карантина он с семьей устроил велосипедную поездку на пляж.

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В апреле Кларка понизили в ранге за нарушение карантина
В апреле Кларка понизили в ранге за нарушение карантина
Фото: David Clark / Facebook

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк подал в отставку в четверг, 2 июля, после того, как в учреждениях для прохождения карантина были обнаружены проблемы с безопасностью. Об этом сообщает Reuters.

Уход Кларка также последовал после критики в связи с его личными нарушениями карантинных ограничений в начале года. Его раскритиковали за то, что он взял свою семью в велосипедную поездку на пляж во время карантина. За это его впоследствии в апреле понизили в ранге.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн, ранее отказавшаяся от призыва уволить Кларка, сославшись на его решающую роль в ответе страны на пандемию, сказала, что она согласна с его решением.

Как отмечает Reuters, это уже вторая отставка в правительстве премьер-министра Ардерн за последние полтора года. В сентябре 2020 года в стране должны состояться всеобщие выборы.

27 апреля власти Новой Зеландии объявили о преодолении эпидемии коронавируса. В течение недели перед этим в стране фиксировалось менее 10 новых случаев ежедневно. В связи с улучшением эпидемической ситуации с 28 апреля в Новой Зеландии карантин был ослаблен с максимального, четвертого, уровня до третьего.

8 июня Новая Зеландия приняла решение снять все ограничения, так как в стране не осталось ни одного активного случая COVID-19.

По состоянию на 2 июля в стране болеют COVID-19 18 человек, из них один находится в больнице. Всего в стране было подтверждено 1180 случаев заболевания, из них 22 закончились летально.

Теги: Новая Зеландия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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