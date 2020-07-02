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Коронавирусом во всем мире заразились около 10,7 млн человек, половина из них выздоровели

Жертвами COVID-19 в мире стали уже более 515 тыс. человек.

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Бразилия одна из лидеров по распространению коронавируса
Бразилия – одна из лидеров по распространению коронавируса
Фото: ЕРА

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусом заразилось 10 668 410 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 515 694 человека, выздоровели 5 464 430.

В США число инфицированных достигло 2 686 249, умерло 128 062, излечилось 729 994 человека.

В Бразилии заболело 1 448 753 человека, 60 632 умерших и 817 642 излечившихся.

Далее следует Россия – 653 479 инфицированных, 9521 умерший и 422 235 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Индия, там заболело 585 493 человека, 17 400 умерли, 347 979 выздоровели.

В Великобритании коронавирусом заразилось 314 992 человека, умер 43 991.

За ней следуют Перу и Чили – там соответственно 288 477 инфицированных и 9860 умерших; 282 043 заболевших и 5753 жертв COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным на 1 июля, в Украине зарегистрировано 44 998 случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали 1173 пациента.

Теги: Россия, США, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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