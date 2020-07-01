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ОБЩЕСТВО

В Украине опять менее 700 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных приблизилось к 45 тыс.

За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 664 человек, 14 больных умерли, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Ровенской областях, а также в Киеве
Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Ровенской областях, а также в Киеве
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 664 человек, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Таким образом, число новых случаев уменьшилось. Накануне было 706, за день до этого – 646. Максимум с начала эпидемии был зафиксирован 25 июня – 1109.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 44 998. 

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1173 человека (+14 за сутки), а 19 548 вылечились. 24 277 пациентов в Украине продолжают болеть. 

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 12 013 человек, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 396 больных.

Методом полимеразной цепной реакции в Украине провели 666 147 тестирований на коронавирус, еще 214 887 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Ровенской областях, а также в Киеве. 

  • Винницкая область – 1876;
  • Волынская область – 2427;
  • Днепропетровская область – 1090;
  • Донецкая область – 484;
  • Житомирская область – 1408;
  • Закарпатская область – 2961;
  • Запорожская область – 572;
  • Ивано-Франковская область – 2438;
  • Киев – 5138 (1598 выздоровели)
  • Киевская область – 2610;
  • Кировоградская область – 647;
  • Луганская область – 80;
  • Львовская область – 5578;
  • Николаевская область – 447;
  • Одесская область – 1712;
  • Полтавская область – 319;
  • Ровенская область – 3784;
  • Сумская область – 297;
  • Тернопольская область – 1930;
  • Харьковская область – 2169;
  • Херсонская область – 193;
  • Хмельницкая область – 805;
  • Черкасская область – 645;
  • Черновицкая область – 4850;
  • Черниговская область – 538.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2041385269319524

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 10,4 млн, из них более 5,3 млн вылечились, а 510,6 тыс. умерли.

Теги: эпидемия, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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