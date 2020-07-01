В Украине опять менее 700 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных приблизилось к 45 тыс.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 664 человек, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Таким образом, число новых случаев уменьшилось. Накануне было 706, за день до этого – 646. Максимум с начала эпидемии был зафиксирован 25 июня – 1109.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 44 998.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1173 человека (+14 за сутки), а 19 548 вылечились. 24 277 пациентов в Украине продолжают болеть.
С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 12 013 человек, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 396 больных.
Методом полимеразной цепной реакции в Украине провели 666 147 тестирований на коронавирус, еще 214 887 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Ровенской областях, а также в Киеве.
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 10,4 млн, из них более 5,3 млн вылечились, а 510,6 тыс. умерли.