Украина на борьбу с COVID-19 потратила 19 млрд грн – Шмыгаль

Министр финансов Сергей Марченко отчитался об использовании средств Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

3 млрд грн правительство направило на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса Фото: НБУ / Flickr

1 июля на заседании правительства Украины был заслушан отчет министра финансов Сергея Марченко об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн, об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его информации, на 1 июля, в соответствии с принятыми постановлениями правительства, были распределены 19 млрд грн:

9 млрд грн направлены в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из них: 4,7 млрд грн – для выплаты помощи по частичной безработице; 4,3 млрд грн – на помощь по безработице;

3 млрд грн предусмотрено на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Из них: 650 млн грн – лабораторным подразделениям Министерства здравоохранения Украины; 2,3 млрд грн – на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную и экстренную медицинскую помощь.

2,5 млрд грн предусмотрено на помощь Фонда социального страхования;

1,7 млрд грн – на предоставление денежной помощи гражданам, в том числе пенсионерам;

2,7 млрд грн – на дополнительные выплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

100 млн грн предусмотрено для приобретения аппаратов ИВЛ учреждениям здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19;

23,7 млн грн – на финансирование мер по предотвращению распространения COVID-19 в учреждениях исполнения наказания;

52,5 млн грн – для возврата средств участникам пробного ВНО.

По данным премьер-министра, предварительно одобрено распределение 45,7 млрд грн:

35 млрд грн направят на ремонт и реконструкцию дорог;

7,8 млрд грн – на доплаты медикам и отдельным категориям работников, обеспечивающим жизнедеятельность населения;

2,9 млрд грн – на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

По данным на 1 июля, в Украине зарегистрировано 44 998 случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали 1173 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 10,4 млн, из них более 5,3 млн вылечились, а 510,6 тыс. умерли.